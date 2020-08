다음주 '더샵디어엘로' 등 1만1835가구 분양 나선다

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '더샵디어엘로' 등 전국에서 1만1835가구가 분양에 나선다.

1일 부동산114에 따르면 8월 첫째 주에는 전국 21개 단지에서 총 1만1835가구(일반분양 7341가구)가 분양을 시작한다. 대구 동구 신천동 '더샵디어엘로', 경기 시흥시 정왕동 '시화MTV파라곤', 부산 남구 대연동 '대연푸르지오클라센트' 등이 분양을 개시한다. 모델하우스는 9개 사업장에서 개관을 준비 중이다. 경기 성남시 신흥동 '산성역자이푸르지오', 부산 연제구 거제동 '레이카운티', 강원 원주시 반곡동 '원주혁신도시 제일풍경채센텀포레' 등이 방문객을 맞을 예정이다.

포스코건설은 대구 동구 신천동 일대 동신천연합 주택재건축사업을 통해 '더샵디어엘로'를 분양한다. 지상 최고 25층, 12개동, 59~114㎡(전용면적), 1190가구 규모로 조성되며 이 중 일반분양 물량은 760가구다. 단지는 수성구에 맞닿아 있는 동대구 역세권에 위치한다. 대구를 대표하는 수성구 학원가가 인접해 우수한 교육환경을 갖췄고, KTX·SRT 동대구역, 대구 지하철1호선, 버스터미널 등이 있는 복합환승센터와 가까워 편리한 주거환경을 자랑한다.

GS건설·대우건설 컨소시엄은 경기 성남시 수정구 신흥2구역에 '산성역자이푸르지오'를 분양할 예정이다. 단지는 지하 4층~지상 29층, 31개동, 51~84㎡, 4774가구로 구성된다. 이 중 1718가구가 일반분양될 예정이다. 희망대초·성남북초·성남서중·성남여중 등으로 도보 통학이 가능하며 경기성남교육도서관, 성남시수정청소년수련관 등의 교육시설이 가깝게 자리하고 있다. 지하철 8호선 산성역, 단대오거리역, 신흥역을 이용할 수 있으며 잠실·판교권 출퇴근이 용이한 입지환경을 갖췄다.

삼성물산과 대림산업, HDC현대산업개발 컨소시엄이 부산 연제구 거제2동 일대를 재개발해 '레이카운티'를 분양한다. 지하 3층~지상 35층, 34개동, 39~114㎡로 구성돼 있으며 총 4470가구 중 2759가구가 일반분양 물량이다. 부산시청과 부산고등검찰청, 부산지방법원, 부산경찰청 등이 주변에 있으며 홈플러스(아시아드점), 부산의료원, CGV, 사직종합운동장, 거제시장 등의 생활인프라가 갖춰져 있다. 부산 지하철 3호선 종합운동장역, 동해선 거제해맞이역과 거제대로를 이용해 시내 외 이동이 편리하다.

제일건설은 강원 원주시 반곡동 원주혁신도시 C4블록에 '원주혁신도시 제일풍경채센텀포레'를 분양한다. 지하 2층~최고 15층, 21개동, 91~125㎡, 총 1215가구 규모다. 단지는 중앙고속도로, 영동고속도로, 경강선 연장(예정), 중앙선복선전철(예정) 등의 교통환경을 갖췄다. 가래실공원, 서리실공원, 원주 굽이길 5코스가 인접해 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다. 단지 인근에는 봉대초·버들중·원주여고 등의 교육시설이 위치해 있으며 실내수영장, 피트니스센터, 골프연습장, 사우나 등 커뮤니티도 들어설 예정이다.

