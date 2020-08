[전문] 홍석천 "남희석 때문에 개그맨 그만둔 것 사실 아냐" 해명

[아시아경제 박희은 인턴기자] 개그맨 남희석이 '라디오스타' MC 김구라를 공개적으로 저격한 가운데, 방송인 홍석천이 남희석과 관련된 자신의 발언이 언급되고 있는 것에 대한 입장을 전했다.

홍석천은 31일 자신의 SNS를 통해 '남희석 때문에 배신자로 낙인찍혀 개그맨을 그만두게 됐다'는 과거 발언 내용이 담긴 기사 캡처본을 게재했다.

사진과 함께 그는 "민감하고 조심스러운 시기지만 저의 침묵이 또다른 오해를 불러 올 수 있을 것 같아 몇 자 적어본다"고 글을 시작했다.

이어 그는 "제가 남희석씨 때문에 개그맨을 그만두게 됐다는 것은 전혀 사실이 아니다"라면서 "방송에서 했던 이야기가 앞뒤 맥락은 빠지고 자극적으로 포장돼 안타깝다. 이런 시기에 제게 최소한의 확인 과정 없이 자극적인 제목으로 기사를 쓰신 분들께도 서운한 마음"이라고 전했다.

그러면서 "저는 지금 이 순간도 남희석씨와 누구보다 친하게 지내고 있고 남희석씨는 항상 상대방을 배려하고 제가 좋아하는 동생"이라고 했다.

홍석천은 "아울러 김구라씨 역시 제 친한 친구이기 때문에 이런 상황을 바라보는 제 마음이 안타깝다"고 전했다.

그는 "다만 두 사람 모두 가볍게 움직이는 분들이 아니라는 것을 잘 알기 때문에 잘 마무리 되길 바라며 조용히 믿고 기다려보려한다"고 글을 마무리했다.

앞서 29일 남희석은 SNS에 김구라를 언급하며 "'라디오스타'에서 김구라는 초대 손님이 말을 할 때 본인 입맛에 안 맞으면 등을 돌린 채 인상 쓰고 앉아 있다. 뭐 자신의 캐릭터이긴 하지만 참 배려 없는 자세다"라는 글을 게시했다.

이에 대한 논란이 이어지자 남희석은 30일 "'돌연' '급작' 아니다. 몇년을 지켜보고 고민하고 남긴 글이다. 자료화면 찾아보면 안다"고 작성했다.

이에 '라디오스타' 측은 31일 "MC인 김구라와 관련해 보도되는 내용에 대해서 오해가 풀리기를 바란다"고 공식입장을 밝혔다. 해당 글을 통해 제작진은 "방송을 통해서는 드러나지 않지만 김구라는 출연자들을 위해 최선의 노력을 한다"며 "우리가 지켜본 김구라는 출연자들에게 무례한 MC가 아니다"라고 했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr