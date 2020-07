장영란, 3kg 감량 성공 "나이 드니 다이어트 하늘의 별따기"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 장영란이 다이어트에 성공을 기념해 사진을 올렸다.

장영란은 31일 인스타그램에 "3kg 뺀 기념 샷♥ 언제 찔지 모르니 사진으로 남겨놓기. 나이 드니 3키로 빼는 게 하늘의 별따기. 왜 이렇게 힘드나요"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진에는 날씬한 허리라인을 부각시켜주는 롱 드레스를 입은 장영란이 미소를 짓고 있었다.

장영란은 "죽기보다 싫은 운동을 아침마다 했다니까요. 언제 또 포기할지 모를 다이어트. 꾸준히 해서 54키로 되면 그 사진 올리고 방법 공유할게요"라며 "만약 은근슬쩍 넘어가면 다이어트 포기한 걸로 알고 슬쩍 눈 감아주기요. 다이어트에 있어서는 나도 나를 못믿어. #끈기없다그램. 조금이라도 웃는 하루 되세요. 홧팅. 아자아자"라고 말했다.

한편 장영란은 지난 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 딸 한지우와 아들 한준우를 두고 있다.

