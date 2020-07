[아시아경제 김지희 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 68,300 전일대비 1,100 등락률 -1.59% 거래량 53,097 전일가 69,400 2020.07.31 15:30 장마감 close 은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 176억원으로, 전년 동기 대비 83.2% 감소했다고 31일 공시했다. 매출은 6598억원으로 전년 대비 29.8% 감소했다.

