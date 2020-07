네이버, 스마트스토어 중소상공인 온라인 업무 지원

'워크플레이스 프리' 서비스 선보여

[아시아경제 이진규 기자] 네이버비즈니스플랫폼(NBP)은 스마트스토어에 입점한 중소상공인(SME)의 온라인 업무를 쉽게 도와주는 '워크플레이스 프리(WORKPLACE Free)' 서비스를 출시한다고 31일 밝혔다.

워크플레이스 프리는 근무시간 관리와 인사, 회계, 비용, 전자결재 등 회사 경영과 운영에 필요한 기능들을 제공한다. 이 중 중소 규모의 온라인몰을 운영하는 스마트스토어 SME에게 도움이 되는 핵심 기능들만 모아 무상으로 제공할 예정이다.

워크플레이스 프리는 복잡한 세무 신고를 어려움을 겪고, 외부 세무 대행 서비스 이용 가격에 부담을 느끼는 SME를 위해 국세청 홈택스에 부가가치세 세무신고를 손쉽게 등록할 수 있는 신고 파일을 생성해주는 것이 강점이다.

이 밖에 비즈니스 운영의 기본 틀을 마련할 수 있는 기능들을 함께 제공한다. 아르바이트와 같이 근무기간이 짧지만 근태 관리가 필요한 직원들도 쉽게 정보를 등록해 관리할 수 있고, 회사의 주요 업무를 문서화해 사내에 공유하는 워크플로우 서비스도 이용할 수 있다.

향후 쇼핑 거래내역을 연동한 전표 자동 생성과 세무 신고에 필요한 기본 자료를 추출할 수 있는 기능도 선보일 예정이다. 허미양 NBP 워크플레이스 총괄은 "스마트스토어 판매자들도 워크플레이스를 유용하게 활용할 수 있도록 회계 관련 기능을 강화하는 데 주력하고 있으며, 온라인몰이 성장하는 데 필요한 정보와 기능들을 서비스에 녹이는 작업을 지속적으로 진행 중"이라고 말했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr