㈜한진, 지역본부별 안전담당관 신설·운영

[아시아경제 유제훈 기자] ㈜한진은 지역본부별 안전담당관제를 신설·운영한다고 31일 밝혔다. 이에 따라 ㈜한진은 이달 초 6개 지역본부(수도권·경인·부산·영남·호남·중부)별로 현장 경험이 풍부한 재직자 중 1명씩을 선발해 안전담당관으로 임명했다.

㈜한진은 앞서도 ▲안전보건 담당 임원 ▲안전보건 총괄책임자 ▲현장관리감독자 등 전사적 체계를 갖고 안전활동을 추진해 왔으나, 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 및 물류시설 안전 강화 등 산업안전에 대한 사회적 관심이 높아지면서 안전담당관 직무를 새롭게 도입했다.

안전담당관은 안전관련 정책과 법규, 위험성 평가, 안전점검 조사 및 분석관리 등 필수 교육을 마치고 ▲관련법 및 내규 준수사항 점검 ▲현장 안전 상시 점검 및 개선 사항 발굴 ▲근로자 안전수칙 준수 지도 ▲안전보건업무 지원 등 업무를 수행한다.

한진 관계자는 "안전은 회사의 경쟁력 강화와 지속 성장의 기초가 되는 필수조건"이라면서 "앞으로도 사업장별 안전 경쟁력을 확보하여 현장중심의 안전경영을 강화하겠다"고 말했다.

