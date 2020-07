[e공시 눈에 띄네]코스피-30일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 112,000 전일대비 1,000 등락률 +0.90% 거래량 642,655 전일가 111,000 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업손실 47억4800만원…적자전환

◆ 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 1,000 등락률 -0.79% 거래량 85,638 전일가 126,500 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업손실 428억원…적자전환

◆ 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 228,393 전일가 230,000 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업이익 156억원…전년비 22%↓

◆ LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 61,000 전일대비 2,000 등락률 -3.17% 거래량 73,704 전일가 63,000 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업이익 132억원…전년비 55%↓

◆ 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 7,460 전일대비 100 등락률 -1.32% 거래량 1,945,831 전일가 7,560 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close =사업다각화를 위해 홍콩 자회사 주식 3585억원에 추가취득

◆ 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 42,600 전일대비 3,550 등락률 -7.69% 거래량 984,784 전일가 46,150 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close =인도 계열사 재무구조 개선 통한 사업기회 확대 위해 주식(299억원) 추가 취득, 에브리쇼 데이터센터 신사업 진출 위해 주식(1272억원) 추가 취득

이민지 기자 ming@asiae.co.kr