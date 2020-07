서울대공원, 내달 1일부터 식물원·실내동물사 제한적 운영 재개

방명록 작성·QR코드 확인 필수 … 공간별 동시관람 인원 통제

[아시아경제 조인경 기자] 서울대공원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 조치에 따라 휴관했던 식물원과 실내 동물사를 8월1일부터 제한적으로 운영 재개한다고 31일 밝혔다. 이에 따라 한동안 관람이 어려웠던 열대조류, 곤충, 악어 등 실내관의 동물들을 만날 수 있게 된다.

앞서 서울대공원은 정부의 '사회적 거리두기' 1단계 전환 이후 넓은 공원의 특성상 생활수칙을 지키기 쉬운 개방된 야외 공간과 야외 동물사 방사장은 관람이 가능했으나, 관람객이 가까워질 위험이 있는 실내전시관은 휴관했다. 또 관람객들이 한데 모일 수 있는 동물원 생태설명회를 중단해 왔다.

공원 측은 또 야외 공간에서도 시민들이 코로나19 예방 생활수칙을 잘 지킬 수 있도록 15분마다 안내 방송을 하고, 보행 동선이 겹치지 않도록 한 방향 걷기를 실시해 왔다. 현재까지 서울대공원 내 확진자는 한 명도 발생하지 않았으며 확진자 동선에도 포함되지 않았다.

실내관 개방 이후에도 코로나19 확산 및 예방 방지를 위해 각 실내전시관별 면적과 특성에 따라 동시관람 인원은 제한적으로 운영된다. 식물원과 실내동물사 모두 오전 10시부터 오후 4시까지 관람이 가능하다.

실내전시관 이용시 방문자는 전원 열화상카메라로 발열 체크를 하고 손소독을 마쳐야 한다. 발열이나 호흡기 증상 여부와 함께 신원 확인을 위한 방명록 작성과 QR코드 확인도 필수다. 마스크 미착용 시 입장이 불가하고 관람객간 2m 생활거리를 유지해야하며 방역에 비협조하거나 의심증상이 있을 시 실내전시관 입장이 불가하다.

서울대공원은 이번 제한적인 실내전시관 운영 재개를 시작으로 코로나19 상황에 따라 생태설명회 등 개방을 확대해 나갈 계획이다. 서울대공원 홈페이지 (http://grandpark.go.kr)와 SNS 채널을 통해서도 다양한 공원 소식을 만날 수 있다.

박종수 서울대공원장은 "시민들이 코로나19로 지친 마음을 탁 트인 야외에서 잠시 쉴 수 있길 바란다"며 "실내전시관에서는 관람수칙과 코로나19 예방수칙을 반드시 지켜달라"고 당부했다.

