[아시아경제 이선애 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 42,600 전일대비 3,550 등락률 -7.69% 거래량 984,784 전일가 46,150 2020.07.30 15:30 장마감 close 은 영화, 비디오, 방송프로그램 등 제작 계열사 에브리쇼의 주식 2544만주를 1272억원에 추가 취득한다고 30일 공시했다.

