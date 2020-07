순천시, 월등 복숭아 드라이브 스루 특판전 개최

8월 7일 순천만국가정원 동문 주차장, 내리지 말고 차안에서 구매하세요

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 코로나19 장기화와 ‘제17회 순천명품 월등복숭아 체험행사’ 취소로 복숭아 판로 확보에 어려움이 있는 복숭아 생산농가를 돕기 위해 드라이브 스루(Drive Thru) 특판전을 개최한다고 밝혔다.

오는 8월 7일 오전 10시 30분부터 오후 3시까지 순천만국가정원 동문 주차장에서 열리는 이번 특판전에서는 맛과 당도가 월등한 순천명품 월등복숭아 4kg 1박스를 2만원에 판매한다.

코로나19 사회적 거리두기에 발맞춰 소비자가 차량에 탑승한 채 구매할 수 있도록 드라이브 스루 방식의 현장판매와 사전예약판매를 병행하여 추진할 예정이다.

순천시 관계자는 “알칼리성 식품으로서 면역력 증강, 피로해소 등의 효능이 있는 복숭아를 많이 드시고 여름철 코로나19를 건강하게 이겨내길 바란다.”고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr