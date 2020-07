김제시 장애인종합복지관 ‘중증장애인 직업재활센터’ 유치

한국장애인개발원 공모사업 수행기관 선정

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 김제시 장애인종합복지관이 ‘중증장애인 직업재활센터’ 수행기관으로 최종 선정되는 쾌거를 거뒀다.

30일 장애인종합복지관은 한국장애인개발원에서 지원하는 ‘2020년 중증장애인 직업재활 지원사업’ 신규 사업 수행기관으로 ‘직업재활센터’ 유형에 최종 선정됐다고 밝혔다.

‘중증장애인 직업재활센터’는 취업을 희망하는 장애인 누구나 참여 가능하며 사업 수행인력 인건비 및 사업비, 장애훈련 수당, 취업 장려금 등을 지원받아 오는 9월 1일부터 운영할 예정이다.

장애인 직업재활사업은 직업상담 및 평가, 직업적응훈련, 사업체 개발, 취업 알선, 취업 후 적응지도까지 One-Stop 프로그램으로 진행되며 증증장애인의 자립기반 마련 및 사회참여 기회를 확대하고 사회통합을 도모하는데 목적을 두고 있다.

장애인종합복지관은 김제시가 수도권에 비해 취업 환경이 열악한 농촌지역이지만 장애인이 사회구성원으로서 독립적인 삶을 영위하고 장애인과 비장애인의 사회통합을 위한 직업이 꼭 필요하다는 마음으로 공모해 수행기관이 됐다.

강정완 관장은 “장애인들에게는 자립의 기회를 제공하고 지역사회 사업체들에게는 장애인 채용 및 일자리 창출에 관심을 가지고 지원할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “지역사회 직업재활 중심센터로서의 역할을 수행하는데 계속해서 힘쓰겠다”고 포부를 밝혔다.

