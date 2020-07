◇2급 승진

▲안전환경팀장 김창기

◇전보

▲기획조정실장 강태위 ▲고객복지실장 이종운 ▲준법지원실장 김용환 ▲홍보실장 박은영 ▲감사실장 박형수 ▲성과분석팀장 김훈중 ▲인사팀장 김근중 ▲연금총괄팀장 김창수 ▲급여팀장 류광주 ▲복지사업팀장 권준용 ▲재해보상팀장 권혁 ▲부산센터장 정우헌 ▲주식운용팀장 박용진 ▲부동산인프라팀장 김창호 ▲경영지원실장 이동환 ▲정보지원실장 이대수 ▲리스크관리실장 이상윤 ▲대체투자실장 정영신 ▲혁신전략팀장 최창동 ▲행정지원팀장 이종석 ▲재무팀장 이종실 ▲심사징수팀장 유청 ▲환수팀장 장지영 ▲고객지원팀장 고영규 ▲연금수급자팀장 조경제 ▲채권운용팀장 이종학 ▲기업금융팀장 정형종

