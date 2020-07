대전 호우피해 1명 사망·1명 감전부상…하천 범람 등 피해 속출(종합2)

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 집중호우로 인한 인명·재산피해가 속출하고 있다.

30일 대전시 등에 따르면 이날 대전에선 집중호우로 침수된 서구 정림동 소재 아파트에서 1명이 사망하는 사고가 발생했다. 침수된 아파트에선 119구조대에 발견된 50대 주민 1명이 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐지만 끝내 숨을 거뒀다.

이 아파트에선 235세대 중 28세대가 침수되고 아파트 주차장에 세워졌던 차량 50여대가 물에 잠기는 피해가 속출했다. 소방당국은 현재 이 아파트에 전기를 단절시켜 만일의 감전 사고에 대비하고 있다.

애초 서구 가수원동 소재 골프연습장에서 사망한 것으로 전해졌던 1명은 감전사고로 부상을 입어 치료 중인 것으로 확인된다.

대전시 관계자는 “침수된 골프연습장 지하에서 배수 작업을 벌이던 주민 1명이 애초 확인했던 것(사망)과 달리 감전 부상을 입어 치료 중인 것으로 확인됐다”며 “현재 경찰과 소방당국은 감전사고가 발생한 원인을 조사하는 중”이라고 설명했다.

한편 대전에선 높아진 하천 수위로 홍수경보가 내려진 곳이 늘고 있다. 금강홍수통제소는 대전 갑천 원촌교 지점에 홍수경보, 갑천 만년교 지점과 아산 곡교천 충무교 지점에 각각 홍수주의보를 발령했다.

또 시는 호우로 하천이 범람함에 따라 지역 하상도로 전체 구간을 전면 통제하는 한편 월평·갑천·대전역 등 3개 지하차도 진입을 막고 중구 안영교, 서구 봉곡동 금곡교 등의 차량 통행을 막고 있다.

시는 이날 오전 5시경 5개 자치구와 시청 전체 직원을 소집해 비상대응에 나서는 중이다.

