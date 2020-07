장외투쟁 결론 못 내린 통합당…"길에 나가 외친다고 해결 안돼"

[아시아경제 이지은 기자, 김혜민 기자, 임춘한 기자] 미래통합당이 국회에서 수적으로 밀리면서 '장외투쟁' 필요성이 제기됐지만 이틀에 걸친 의원총회에도 불구하고 통합당 내에서는 결론을 내리지 못했다. 김종인 통합당 비상대책위원장은 "길에 나가 외친다고 해결되지 않는다"며 장외투쟁론을 일축했다.

통합당은 30일 오전 국회에서 의원총회를 열고 장외투쟁 여부와 방법론 등에 대해 논의했지만 결국 결론을 내리지 못했다. 주호영 원내대표는 의총 직후 기자들과 만나 필리버스터ㆍ국회 보이콧 등을 할 지 여부에 대해 "상황을 봐 가며 추후 천천히 결정하겠다"고 말했다.

또 이날 오후에 열리는 본회의 참석 여부에 대해서는 "(본회의에서 논의될) 임대차보호법의 절차적 문제도 엄청나고, 내용에 있어서도 문제점이 많아 반대토론까지 하고 표결은 참여하지 않기로 했다"고 밝혔다. 여당의 일방적인 국회 운영을 견제하기 위해 상임위원장 일부를 가져올지 여부에 대해서는 "상임위원장 몇 개 주고 '같이 책임지자' 이럴 순 없다"며 "민주당의 폭주를 국민들이 보시고 국민의 힘으로, 국민의 궐기로 저지하도록 갈 것"이라고 말했다.

여당의 독주에 저항하기 위해 당 내에서는 장외투쟁을 불사해야 한다는 이야기가 나오기도 했다. 이에 대해 김 위원장은 의총 전 모두발언에서 "상임위 본회의장에서 가급적 많은 발언을 해서 국민이 국회 실상을 알 수 있도록 최선의 노력을 경주하는 게 의원들의 사명"이라며 "지금 세상이 과거와 다르다. 길에 나가 외친다고 해결되는 일이 아니다"라고 말했다. 장외투쟁의 한계를 지적한 것이다.

김 위원장은 "최근에 국회에서 전개되는 모습 보면 선출된 권력이 어떻게 민주주의를 파괴하는가에 대한 전형을 보여주는 것 같다"며 "유신정권 하에서도 국회를 이런 식으로 운영해 본적이 없다"고 지적했다. 이어 "의회가 무기력하게 국민 뜻과 정 반대되는 비민주적 형태를 계속하면 자연적으로 외부에 반대세력이 자동 형성되는 것"이라며 "통합당이 변해서 (국민이) 이제는 저 당 믿어도 되겠구나, 이런 수준까지 우리가 변화를 이끌어가지 않으면 안 된다"고 덧붙였다.

주 원내대표는 "장외 투쟁을 좋아하지도 않지만 그 가능성을 닫지도 않을 것"이라며 "폭우가 내려 전국이 비상상태고 또 휴가철, 여름 더위가 겹치고 코로나19 때문에 사회적 거리두기를 하고 있어 시기적으로 고민하고 있고, 방식도 어떤 방식으로 할지 고민 중"이라고 말하며 여지를 남겼다.

한편 이날 비대위에서 김 위원장은 한동훈 검사장에 대한 폭행 논란을 지적하며 "최근 검찰에서 일어난 추태와 국회에서 벌어지고 있는 비민주적인 행태가 한국 사회에 어떤 영향을 미칠지 냉정하게 생각해달라"며 "사회 여러분야에서 파열음이 요란하게 들리는데 이를 총괄해야 할 대통령은 아무말도 않고 있다. 대통령의 입장을 밝혀달라"고 촉구하기도 했다.

