◇4급 승진

▲안전총괄과 김용관

◇5급 승진의결

▲감사담당관실 김광현 ▲홍보실 김남국 ▲세무2과 박미희 ▲주민자치과 심효정 ▲청소행정과 주정훈 ▲보건위생과 김근영 ▲건강증진과 박연주 ▲기후환경과 나문효 ▲건설과 박윤철

