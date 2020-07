[아시아경제 금보령 기자] SPC삼립 SPC삼립 005610 | 코스피 증권정보 현재가 66,300 전일대비 500 등락률 -0.75% 거래량 14,621 전일가 66,800 2020.07.29 15:19 장중(20분지연) close 은 공정거래위원회로부터 부당지원행위 제재에 따른 과징금 291억4400만원을 부과받았다고 29일 공시했다.

SPC삼립 측은 "공정거래위원회 의결서를 수령한 다음 가능한 법적 수단을 신중히 검토한 후에 대응할 예정"이라고 설명했다.

