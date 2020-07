‘익산 다이로움’ NH농협카드로도 발급된다

오는 30일부터 확대 발급 시민 편의 증진

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산시가 시민들의 편의 증진을 위해 경기회복 정책의 일환으로 추진해 온 지역화폐 ‘익산 다이로움’ 카드 확대 발급에 나선다.

29일 시는 오는 30일부터 현재 하나은행 지점 방문 또는 온라인(스마트폰 앱)으로 발급하고 있는 ‘익산 다이로움’ 카드를 NH농협카드로도 발급받을 수 있다고 밝혔다.

이에 따라 온라인(스마트폰 착한페이앱)으로 카드를 신청하거나 지역 농협은행 또는 농·축산영업점(48개 지점)을 방문하면 NH농협카드를 즉시 발급받을 수 있다.

본인 명의의 은행계좌(농협, 농·축협)와 스마트폰을 소유한 만14세 이상 시민이면 누구나 발급받을 수 있으며 기존 하나카드 소지자도 추가 발급받을 수 있다. 다만 개인별 월 구매한도(충전·결제 통합관리) 내에서 사용 가능하다.

시는 어르신 등 스마트폰 사용이 어려운 취약계층의 발급 편의성을 높여 가입자가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있다.

‘익산 다이로움’은 지역경제 활성화와 지역공동체 강화를 위해 지난 1월 도내 최초로 충전식 선불카드형으로 발행돼 지난달 말 기준 870억 원을 돌파했다.

시는 하반기에도 ‘익산 다이로움’의 10% 추가 적립 인센티브를 오는 12월까지 지속 운영할 예정이며 내달까지는 월 100만 원, 오는 9~12월까지는 월 50만 원에 대한 인센티브 구매한도가 적용된다.

또한, ‘익산 다이로움’ 카드는 현재 본인 명의 스마트폰 소지자만 사용할 수 있지만 이를 확대해 스마트폰이 없어도 본인 명의 핸드폰을 소지하고 있으면 은행에서 오프라인 회원 가입과 충전이 가능토록 농협은행과 시스템 개발을 추진 중이다.

정헌율 시장은 “익산 다이로움을 많이 사용할수록 소상공인에게 큰 보탬이 되고 지역경기 침체를 극복할 수 있다”며 “익산 다이로움 NH농협카드 출시로 보다 많은 시민들에게 익산 다이로움 카드가 보편화돼 사용되길 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr