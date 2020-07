한화호텔앤드리조트 "대형 리조트룸, 2인 이용시 최대 48% 할인"

[아시아경제 차민영 기자] 한화호텔앤드리조트는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 국내 소수 여행이 늘어남에 따라 투숙 인원에 따른 요금 차등화 전략을 업계 최초로 선보인다고 29일 밝혔다.

일반적으로 리조트는 객실 타입에 따라 5인, 7인 등 객실 요금을 책정한다. 하지만 한화호탤앤드리조트는 소수 여행객을 위해 투숙 인원에 따라 객실 요금을 차별화하는 차등화 정책을 도입키로 했다. 2인 이하로 리조트를 이용할 경우 주중에 한해 기존 가격보다 최대 48% 할인된 요금에 이용할 수 있다.

투숙 인원에 따른 가격 차등화 정책은 전국 주요 관광지 8곳의 한화리조트에 적용된다. 가격은 양평 6만5000원, 백암온천 6만 5000원, 수안보온천 7만5000원, 해운대·제주 7만9000원, 산정호수 안시 8만4000원, 설악 쏘라노·경주 8만8000원 등이다. 오는 12월 31일까지 홈페이지 또는 모바일 앱 'H-LIVE'을 통해 잔여객실에 한해 사전 예약 후 투숙 가능하다. 리조트 이용 기간은 9월 1일부터 12월 31일까지다. 자세한 내용은 한화리조트 공식 홈페이지에서 확인하면 된다.

한화호텔앤드리조트 관계자는 "고객의 여행 스타일이 수시로 변화하고 있다. 특히 코로나19 이후 프리미엄, 가성비, 안전 등을 동시에 고려하는 고객이 늘고 있다"며, "당사에서 업계 최초로 선보인 투숙 인원 수에 따른 요금 차등화 전략을 통해 소수 여행객 유입과 더불어 포스트 코로나 시대 경쟁력 확보에 최선을 다할 예정"이라고 말했다.

한편, 한화호텔앤드리조트는 고객의 안전한 휴식 제공을 최우선으로 호텔,리조트, 아쿠아플라넷 등 전 사업 부문에 걸쳐 모든 임직원의 건강 상태 체크와 개인위생교육을 상시로 진행하며, 전문 방역업체와 주기적으로 모든 공간을 방역하고 있다.

