곡성군, 농경문화소득화모델구축 공모사업 1위 선정돼

삼기면 금계마을 솟대 활용 프로그램 개발에 2년간 4억 지원





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군 삼기면 금계마을이 농촌진흥청 주관 농경문화 소득화 모델 구축 시범사업(이하 ‘농경 문화사업’)에 1위로 선정돼 내년부터 2년간 최대 4억 원을 지원받게 됐다고 29일 밝혔다.

농경문화 사업은 지자체가 보유한 농경 문화자원을 활용해 공동체를 활성화하고, 소득 및 지역 브랜드 가치 등을 높이고자 하는 것이다. 농촌진흥청은 지자체의 사업계획 등을 검토해 사업효과 높다고 판단한 지역을 대상으로 선정한다.

곡성군은 삼기면 금계마을의 솟대를 소재로 ‘희망을 노래하는 솟대로 새롭게 태어나는 금계마을’ 이라는 사업으로 응모해 최종 선정됐다. 사업비는 2021년부터 연간 2억씩 2년간 지원된다.

곡성군은 1년 차에 농경 문화자원을 발굴 및 자료화해 체험 프로그램을 개발할 예정이다. 2년 차에는 솟대 만들기 체험 프로그램 운영을 위한 전시판매 환경을 조성하게 된다.

군 관계자는 “전국 단위 공모사업에서 선정된 만큼 농경 문화자원을 잘 활용해 마을의 지속 가능성을 확보하고 공동체 활성화 촉진, 주민이 행복한 마을을 만들도록 힘쓰겠다”고 말했다.

