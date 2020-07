파라다이스시티, 비대면 '키즈 플레이' 패키지 출시

[아시아경제 김흥순 기자] 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스닥 증권정보 현재가 13,200 전일대비 200 등락률 -1.49% 거래량 522,719 전일가 13,400 2020.07.29 12:08 장중(20분지연) close 시티는 여름방학 '키캉스(키즈+호캉스)'족을 겨냥해 아이와 안심하고 즐길 수 있는 '키즈 파라다이스 : 언택트 키즈 플레이' 패키지를 출시했다고 29일 밝혔다.

파라다이스시티의 키즈 액티비티 전문가 'LEO'와 함께하는 공예 체험 프로그램을 객실에서 비대면으로 이용할 수 있는 것이 패키지의 특징이다.

패키지 이용객에게는 직접 조립하고 색칠해 나만의 영화관을 만들 수 있는 LED 시어터 세트 2개와 사인펜이 제공된다. 물놀이부터 아트 체험까지 부대시설 이용 혜택도 다양하다. 키즈풀, 인피니티풀 등 다양한 시설을 갖춘 실내외 수영장은 물론 키즈존과 최신 게임이 가득한 플레이스테이션 체험존 1회 이용 혜택이 제공된다. 파라다이스 아트 스페이스도 무료로 관람할 수 있다.

패키지는 다음달 31일까지 토요일을 제외하고 이용할 수 있다. 파라다이스시티는 특급호텔 중 최초로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위해 전문 방역팀이 상주하며 객실과 레스토랑, 레저시설, 공용공간 등 호텔 전반을 매일 소독하고 있다. 실내외 수영장도 매일 3회 소독을 하고 있다.

