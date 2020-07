경기경제과학원, 40세 이상 중장년 '취업지원 교육'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 중장년 창업 성공률을 높이기 위해 '경기중장년기술창업센터 실천창업과정' 교육생 25명을 선착순 모집한다.

경기중장년기술창업센터 실천창업과정은 기술창업을 꿈꾸는 만 40세 이상 중장년(예비) 창업자에게 실무 중심의 창업교육을 지원하는 교육 과정이다.

교육은 다음 달 10일부터 25일까지 진행되며, 집합교육(21시간)과 온라인교육(20시간)이 병행된다.

교육 수료생에게는 다양한 혜택이 주어진다.

모의IR경진대회 우승과 준우승자에게는 '우수교육생 선택형 프로그램'을 연계 지원하며, 사업화 및 홍보마케팅 등 사업비의 80%를 지원받을 수 있다.

이 외에도 수료생들은 중장년기술창업센터 입주공간을 지원받게 되며, 재도전성공패키지 지원사업 신청 시 가점이 부여된다.

교육은 무료로 진행되며, 경기도 내 만40세 이상의 (예비)창업자이면 누구나 신청할 수 있다.

신청은 다음 달 6일까지 경기스타트업플랫폼 (www.gsp.or.kr)에서 온라인으로 하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr