서울시의회 교육위원회 부위원장 전병주·김용연 의원 선임

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 교육위원회는 제296회 임시회 폐회 중 제1차 회의를 개최, 전병주 의원(더불어민주당 광진1)과 김용연 의원(더불어민주당 강서4)을 제10대 후반기 교육위원회 부위원장으로 선임했다.

광진구의원 출신 전병주 부위원장은 제10대 서울시의회 전반기 교육위원회 위원으로 활동하면서 유아 의무교육 및 유치원 명칭 변경을 위한 법 개정 촉구 건의안을 발의하는 등 사립유치원의 공공성 강화를 위해 많은 노력을 기울였다.

전병주 부위원장은“저출산, 4차 산업 등 급변하는 사회 환경에 의해 어느 시기보다 교육에 대한 국가책임이 강조되고 있다”며“서울교육 이 공공성을 담보하고 미래 교육을 선도할 수 있도록 부위원장으로서 역할을 다 할 것”이라고 포부를 밝혔다.

김용연 부위원장은 현재 민주평화통일자문회의 상임위원을 맡고 있고 제10대 서울시의회 전반기 보건복지위원회 위원으로 활동하면서 전국 시·도의회의장협의회 우수의정 대상을 수상하는 등 대내적으로 활발한 의정활동을 수행했다는 평가를 받고 있다.

김용연 부위원장은“지방자치 시대를 맞아 서울시교육청은 단순히 국가 정책을 수행하는 것을 넘어서 서울 지역에 맞는 교육정책을 적극적으로 개발할 수 있어야 할 것”이라며 “부위원장으로서 서울교육이 보다 발전할 수 있도록 위원장님 및 동료위원님들과 함께 최선을 다 하겠다”고 소감을 밝혔다.

후반기 교육위원회 부위원장 선임과 관련, 최기찬 교육위원장(더불어민주당, 금천2)은“이번에 교육에 대한 관심과 전문성이 높은 두 분의 부위원장을 모시고 교육위원회를 운영하게 된 것을 감사하게 생각하며 하반기 교육위원회는 서울시교육청에 대한 감시와 견제를 강화하여 서울교육이 보다 발전할 수 있도록 최선을 다 할 것”이라고 하였다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr