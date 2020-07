野 '함구령' 속에서도 점점 커지는 '행정수도 이전' 목소리

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 당론으로 '행정수도 이전'에 대해 "이미 위헌이 결정난 사안"이라고 반대하는 가운데서도 당 내에서는 행정수도 이전 논의를 외면해선 안 된다는 목소리가 커지고 있다. 김병준 통합당 세종시당위원장이 "아주 좋은 기회"라며 대안을 제시했고, 당 내 최다선인 정진석 의원도 "입장을 정리하자"고 목소리를 높이고 있다.

김 위원장은 27일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "(국면 전환용이라는) 의심이 있지만 기왕에 이렇게 던졌으면 이것을 받아서 제대로 된 수도 이전의 대안을 마련해야 된다고 생각한다"며 이전 논의에 긍정적인 입장을 밝혔다. 앞서 그는 자신의 페이스북에서도 "야당이 여당의 동기를 묻지 말고 제안을 받아들여 대안을 마련해야 한다"고 주장한 바 있다.

김 위원장은 개헌 없이도 수도이전을 하려면 대통령 집무실부터 옮기라고 요구하기도 했다. 그는 "대통령부터 세종시에 당장 내려가라"며 "헌법재판소 결정문도 보면 국회와 대통령의 집무실 소재지를 지금 수도로 보는 것인데, 그렇다면 분원 아니라 제2원을 설치한다든가 그렇지 않으면 대통령 제2집무실을 설치한다든가 그렇게 하다 보면 가능한 일"이라고 말했다.

정 의원도 이날 페이스북에 "집값 폭등, 성추문 등의 문제가 희석될 수 있으니 수도이전 논의를 회피하자는 것은 피할 수 없는 결정을 뒤로 미루는 것 밖에 안 된다"며 "어차피 행정수도 문제는 언젠가 우리가 다시 수습책을 마련해야 할 사안"이라고 밝혔다. 그는 그러면서도 "우리는 2022년 대선 전략이란 거대한 틀 안에서 저들이 수도이전 문제를 제기한다는 점을 냉정히 인식해야 한다"며 "지지율의 하락 속에서 치러질 2022년 대선을, 정권심판 프레임을 벗어나 수도이전 찬반투표로 몰고 가겠다는 전략"이라고 덧붙였다.

한편 통합당 대전시당은 전날 성명서를 내고 "진정성을 바탕으로 논의를 공론화하는 것은 대한민국 백년지대계를 위해 바람직하다"고 주장했다. 이장우 대전시당위원장은 성명을 통해 "행정수도 이전은 국토균형발전, 지방분권, 수도권 과밀화 해소를 위해 필요한 정책"이라며 이같이 주장했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr