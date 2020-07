에어서울, 내달 김포~부산 취항…코로나19 장기화 대비

[아시아경제 유제훈 기자] 에어서울이 내달 김포~부산(김해) 노선에 취항한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화에 대비해 국내선 확충에 나선 것으로 풀이된다.

에어서울은 오는 8월21일 김포~부산 노선에 매일 4회 취항한다고 27일 밝혔다. 에어서울의 김포~부산 노선은 김포~제주 노선에 이은 두 번째 국내선 노선이다.

에어서울은 앞서 코로나19 사태 이후 국제선 노선 대부분이 운항 중단되자 국내선 증편에 집중해 왔다. 지난 4월에도 유일한 국내선 노선인 김포~제주 노선을 꾸준히 증편, 현재는 코로나19 사태 이전 보다 2배 이상 늘어난 매일 8편을 운항 중이다.

에어서울은 향후에도 제주노선의 추가 증편 및 김포발 국내선 노선 확대를 지속 추진한단 방침이다. 에어서울 관계자는 "상용수요가 많은 김포~부산 노선엔 타 저비용항공사(LCC) 대비 3인치 넓은 좌석의 비행기를 투입할 예정"이라면서 "국내선에서 다양한 프로모션도 지속 전개할 것"이라고 밝혔다.

