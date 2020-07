"건설·가구·인테리어社 맞손" LGD 제1회 오픈 이노베이션 포럼

[아시아경제 김혜원 기자] LG디스플레이가 OLED의 확장성을 바탕으로 새로운 사업 기회를 발굴하고 생태계를 넓혀가기 위해 건설, 가구, 인테리어 업체 등 이종 산업과의 전략적 협력에 나선다.

LG디스플레이는 이 같은 내용을 골자로 한 '제1회 오픈 이노베이션 포럼'을 개최한다고 27일 밝혔다.

사업 범위를 디스플레이 패널 제조에 한정하지 않고 비즈니스 모델 관점에서 생태계 전반으로 확장하기 위한 행보다.

제1회 오픈 이노베이션 포럼은 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 생활 습관의 변화가 나타나고 '집'의 의미가 더욱 커짐에 따라 'Home Life'를 주제로 진행된다. LG디스플레이는 관련 업체 및 스타트업과의 협력을 통해 새로운 사업 기회와 비즈니스 솔루션을 찾을 계획이다.

우선 LG디스플레이는 건설, 가구, 인테리어 업체와 공동 업무 그룹을 구성해 Home Life의 혁신을 위한 가구형 가전, 인테리어용 빌트-인 가전, 스마트 영상 가전 등 다양한 OLED 제품의 가능성에 대해 논의하며 공간별 최적의 디스플레이와 서비스 컨셉을 도출키로 했다. 이를 통해 건설, 가구, 인테리어 산업 내에서 OLED 기술을 접목하고 보다 폭넓게 활용할 수 있는 방안을 모색할 방침이다.

이를 위해 마곡에 위치한 LG사이언스파크에 OLED 쇼룸을 설치하고 가변형 TV, 거울 디스플레이, 투명 디스플레이, 월페이퍼 등 다양한 OLED 제품을 실제로 경험할 수 있게 했다.

이와 더불어 오픈 이노베이션 포럼에서는 디스플레이에서 활용할 수 있는 게임, 건강, 요리, 패션 콘텐츠 등의 개발을 위한 스타트업 업체 대상 아이디어 공모전도 개최한다.

8월 4일부터 6일까지 3일간 진행되는 온라인 해커톤을 통해 10개의 우수 업체를 선정하고 상금 및 개발 지원금, 기술검증 지원, 사업 모델 및 제품 개발 컨설팅, 판로 개척 및 국내외 전시회 참가 지원 등의 혜택을 제공한다. 개발된 기술들이 향후 상용화까지 이어질 수 있도록 공동 사업화도 추진할 예정이다.

LG디스플레이 사업개발담당 전성훈 상무는 "디지털 혁신 가속화에 따라 디스플레이는 기존 사용 범위를 넘어서 점점 더 많은 곳에 적용돼 갈 것"이라며 "LG디스플레이의 혁신적인 OLED 기술을 타 산업에서도 활용할 수 있도록 제안하고, 아이디어를 교류함으로써 새로운 사업의 기회와 미래 먹거리를 발굴하기 위해 앞으로도 오픈 이노베이션을 적극 활용해 갈 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr