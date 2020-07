[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 조현이 글래머 몸매를 자랑했다.

최근 조현은 자신의 SNS에 사진 두 장을 게재했다. 공개된 사진 속 조현은 어깨를 드러낸 흰색 드레스를 입고 포즈를 취하고 있는 모습이다.

한편 조현은 영화 ‘용루각’에 캐스팅됐다. ‘용루각’은 겉으로 보기엔 평범한 중국집이지만 실제로는 법이 심판하지 못한 사건들에 대해 정의의 판결을 내리는 자경단의 이야기를 다룬 액션 누아르 영화다.

