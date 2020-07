한투證 "테슬라 전기차 관련 2차전지 기업 주목"

[아시아경제 이민지 기자] 2차전지 소재 생산 기업 중 테슬라 전기차 생산과 관계 높은 기업에 주목해야 한다는 의견이 나왔다. 26일 한국투자증권은 테슬라가 에너지 밀도가 높은 소재 기업에 주목하고 있다며 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 137,800 전일대비 6,200 등락률 -4.31% 거래량 786,542 전일가 144,000 2020.07.24 15:30 장마감 close 을 최선호 주로 제시했다.

테슬라는 실적 컨퍼런스콜에서 니켈 기반 리튬이온배터리가 2차전지 크기를 최소화해야하는 모델에 적합하다고 언급했다. 김정환 한국투자증권 연구원은 “현재 차세대 2차전지의 주행거리 목표가 500~800마일 수준임을 고려했을 때 2차전지 성능 개발의 핵심 목표는 주행거리를 늘릴 수 있는 하이니켈 2차전지 탑재 혹은 높은 에너지 밀도라는 것을 유추할 수 있다”고 말했다.

에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 137,800 전일대비 6,200 등락률 -4.31% 거래량 786,542 전일가 144,000 2020.07.24 15:30 장마감 close 은 2차전지 소재 기업으로 하이니켈양극재를 생산하고 있다. 테슬라 2차전지 기술 개발 방향의 핵심은 니켈 비중을 높이고 실리콘 음극재를 도입해 주행 거리를 늘리는 것이다. 코발트 비중도 줄여 원가를 낮출 계획이다. 김정환 연구원은 “ 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 137,800 전일대비 6,200 등락률 -4.31% 거래량 786,542 전일가 144,000 2020.07.24 15:30 장마감 close 이 생산하는 하이니켈양극재는 이러한 테슬라의 기준을 모두 충족하고 있다”고 설명했다.

테슬라가 2021년 중 생산을 시작하는 베를린 기가팩토리는 현지에서 2차전지를 수급한다. 2차전지 업체인 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 516,000 전일대비 16,000 등락률 -3.01% 거래량 406,633 전일가 532,000 2020.07.24 15:30 장마감 close 과 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 375,500 전일대비 10,000 등락률 -2.59% 거래량 394,902 전일가 385,500 2020.07.24 15:30 장마감 close 가 공급할 가능성이 높다. 이들 기업은 원통형 2차전지를 생산하면서 유럽에 생산 공장을 갖고 있기 때문이다. SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 473,822 전일가 132,000 2020.07.24 15:30 장마감 close 과 Northvolt는 원통형과 각형 2차전지를 생산하지 않고, CATL은 유럽 공장의 생산 가능 시점은 빨라도 2022년으로 전망된다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 516,000 전일대비 16,000 등락률 -3.01% 거래량 406,633 전일가 532,000 2020.07.24 15:30 장마감 close 은 국내 라인 일부를 테슬라 향으로 전환한다고 밝혔다. 테슬라의 2차전지 요구량이 기존 예상보다 많아지면서 기존 라인으로는 생산량을 더 늘릴 수가 없기 때문이다. 김정환 연구원은 “중국 기가팩토리의 2021년 전기차 생산능력을 35만대, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 516,000 전일대비 16,000 등락률 -3.01% 거래량 406,633 전일가 532,000 2020.07.24 15:30 장마감 close 의 점유율을 60%로 추정했을 때 테슬라 향 생산능력은 15GWh가 필요하다. 회사는 추가 증설에 나설 것"이라며 "앞으로 소형 2차전지 사업의 수익성 개선될 것”이라고 전망했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr