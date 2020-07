강원 찾은 與 당권주자 3인…'당쇄신'·'지역주의 극복'·'젊음' 강조

[아시아경제 김혜민 기자] 더불어민주당 차기 당 대표에 도전하는 이낙연·김부겸·박주민 후보가 26일 강원도를 찾아 지지를 호소했다.

이날 오후 춘천시 세종호텔에서 열린 시·도당 지역대의원대회 및 합동순회연설회에서 이낙연 후보는 '당 쇄신과 리더십'에, 김부겸 후보는 '지역주의 극복'에, 박주민 후보는 '젊음'을 각각 강조하며 유세 대결을 펼쳤다. 차기 당 지도부를 선출하는 전당대회는 다음달 29일 열린다.

이날 첫 주자로 연설을 한 박 후보는 "국민 속으로 들어가는 정당, 소통하는 정당을 만드는 일에 젊음이 약점이 되나"라며 "국민과의 소통을 통해 얻은 해답을 두려움없이 실천하는데 꼭 연륜만이 정답인가"라고 말했다. 그러면서 "세대를 교체하자고 말씀드리는 것이 아니다. 모든 세대가 함께 시대를 교체하자는 것"이라며 "두려워하지 말고 시대를 교체할 수 있는 정당을 만들 기회는 제게 달라"고 호소했다.

이 후보는 '리더십'을 어필했다. 그는 "위기에는 위기의 리더십이 필요하다"며 "문재인 정부가 어렵고 민주당이 어렵다. 어떤 사람은 저에게 왜 당대표 선거에 나섰느냐고 묻는데 지금이 위기이기 때문"이라고 말했다. 그러면서 "모든 것을 불태워 불꽃처럼 일하겠다"며 "노인, 여성, 청년 그리고 저소득층 등 약자의 아픔에 민감하게 대처하는 감수성 높은 정당으로 성숙시키겠다"고 강조했다.

김 후보는 민주당의 약세인 대구지역의 정치인임을 내세우며 '지역주의 극복'에 방점을 찍었다. 그는 "우리들의 꿈, 대한민국 국민이 하나 되게 하는 존경하는 민주당을 완성하고 싶다"고 호소했다. 김 후보는 이 후보를 겨냥해 "중간에 선장을 바꾸면 안 된다. 태풍이 몰려오는데 선장이 '나 여기까지만 할래' 이러면 안 된다"며 "2022년까지 앞으로 4번의 큰 정치적 과제를 감당할 당대표, 임기 2년을 확실히 채울 당당한 일꾼에게 기회를 달라"고 말하기도 했다.

민주당은 제주와 강원 지역 순회연설을 마치고 다음달 1일부터 부산·울산·경남과 대구·경북, 광주·전남, 전북, 대전·충남·세종, 충북, 경기, 서울·인천 순으로 합동 연설회를 열 예정이다.

