방탄소년단·임영웅, 7월 가수 브랜드평판 각각 1·2위 차지

그룹 방탄소년단. 사진=빅히트엔터테인먼트 제공

가수 임영웅. 사진=임영웅 SNS

[아시아경제 박희은 인턴기자] 가수 브랜드평판 2020년 7월 빅데이터 분석 결과 1위는 방탄소년단, 2위는 임영웅, 3위는 블랙핑크가 차지했다.

한국기업평판연구소는 2020년 6월25일부터 2020년 7월25일까지의 가수 브랜드 빅데이터 1억2626만8057개를 분석하여 소비자들의 브랜드 참여, 미디어, 소통, 커뮤니티 분석을 실시했다. 이는 지난 2020년 6월 가수 브랜드 빅데이터 1억4104만1058개보다 10.47% 줄어든 수치다.

가수 브랜드평판지수는 소비자들에게 사랑받는 음원을 선보이고 있는 가수 브랜드 빅데이터를 추출하고 소비자 행동분석을 하여 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 커뮤니티가치로 분류하고 긍부정비율 분석과 평판분석 알고리즘을 통해 분석된 지표이다.

2020년 7월 가수 브랜드평판 30위까지 순위는 방탄소년단, 임영웅, 블랙핑크, 강다니엘, 아이유, 영탁, 이하이, 이찬원, 전소미, 레드벨벳, 여자친구, 오마이걸, 아이즈원, 트와이스, 장민호, 화사, 선미, 세븐틴, 엑소, 지코, ITZY, 정동원, 송가인, 비, 태연, 김희재, 청하, 백현, 에이핑크, 마마무 순으로 분석됐다.

1위, 방탄소년단브랜드는 참여지수 303만7201, 미디어지수 197만4532, 소통지수 407만6428, 커뮤니티지수 302만1934가 되면서 브랜드평판지수 1211만94로 분석됐다. 지난 6월 브랜드평판지수와 비교하면 20.20% 하락했다.

2위, 임영웅 브랜드는 참여지수 583만3536, 미디어지수 171만174, 소통지수 184만5453, 커뮤니티지수 203만6894가 되면서 브랜드평판지수 1142만6057 로 분석됐다. 지난 6월 브랜드평판지수와 비교하며 12.61% 하락했다.

3위, 블랙핑크 브랜드는 참여지수 264만3505, 미디어지수 166만6645, 소통지수 331만0111, 커뮤니티지수 365만9028가 되면서 브랜드평판지수 1127만9288로 분석됐다. 지난 6월 브랜드평판지수와 비교하면 40.80% 상승했다.

이에 대해 한국기업평판연구소 구창환 소장은 "방탄소년단 브랜드는 '친구', 'ON', '00:00(Zero O'Clock)', 'Black Swan'등 많은 음원들이 소비자의 사랑을 받고 있었고, 임영웅 브랜드는 '이제 나만 믿어요', '아로하', '바램', 블랙핑크 브랜드는 'How You Like That'으로 소비자 관심을 모으고 있었다"고 밝혔다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>