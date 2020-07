주호영 "文정권, 치솟는 부동산에 중구난방 화풀이…부끄러움 알아야"

[아시아경제 김혜민 기자] 주호영 미래통합당 원내대표는 26일 여권의 '행정수도 이전' 공론화, 이해찬 더불어민주당 대표의 '천박한 서울' 발언을 비판하며 "부끄러워해야 할 일"이라고 날을 세웠다.

주 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 "정세균 총리가 '수돗물 유충 사태'오 관련해 '국민께 송구하다'고 했다. 그런데 이 정권이 국민 앞에 송구해야 할 일이 어찌 수돗물 뿐이겠는가"라며 이 같이 목소리를 높였다.

그는 "부동산이 치솟는 것도, 치솟는 부동산 앞에서 국민들 모두를 죄인시하면서 중구난방 화풀이 대책을 쏟아내는 것도, 다 송구스러운 일 아닌가"라며 "세금폭탄을 맞은 국민들이 '나라가 니꺼냐'고 묻고 있는데 뜬금없는 행정수도 이전으로 봉창 두드릴 일이 아니다"고 말했다. 이어 "혹여라도 국민들이 눈속임 당할 거라 생각한 것이라면 그것이야말로 송구하고 부끄러워해야 할 일"이라고 덧붙였다.

주 원내대표는 "'천박한 서울'이라는 막말을 서슴지 않는 여당 대표도, '검언유착' 사건 수사심의위를 맹비난하고 나서는 여당 의원들도 모두 스스로 부끄러워해야 할 일"이라고 적었다.

그는 그러면서 "정책은 갈피를 잡지 못하고 정권은 국가시스템을 흔들어대고 있다. 나라가 온전할 리 없다"며 "'나라가 니꺼'가 아니다. 국민들이 왜 분노하고 있는지 깊이 생각해봐야 한다"고 비판했다.

