울릉군, 공무원 독도아카데미 운영 재개 … 올해 20기수 배출 예정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울릉군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 잠정 연기된 독도아카데미 교육을 8월 중순 재개한다고 26일 밝혔다.

지난 2008년부터 12년 동안 3만1000여명의 교육생을 배출한 울릉군 공무원 독도아카데미 교육은 올해 코로나19 확산에 따라 처음으로 잠정연기됐다.

울릉군은 최근 경북지역의 코로나19 지역사회 감염 상황이 안정화 추세를 보이고 있는데 따라 교육인원을 기존 150명에서 60명가량으로 크게 낮춰 재개키로 했다.

올해 독도아카데미는 8월19일 첫 기수를 시작으로 11월6일까지 주2회 총 20기수를 배출할 예정이다. 교육은 독도현장탐방, 울릉도·독도 역사교육, 문화역사 현장답사 등 독도에 대한 이해와 애국심을 고취하는 내용으로 구성된다.

김병수 울릉군수는 "어떠한 경우에도 우리땅 독도지키기는 멈출 수 없다는 판단에 따라 조심스럽게 독도아카데미를 재개하기로 결정했다"면서 "울릉도는 아직까지 코로나 확진자가 발생하지 않은 청정지역인 만큼 안전하고도 알찬 교육일정이 되도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

