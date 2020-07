전남 여수·곡성 ‘보건복지전달체계 강화 시범사업’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 보건복지부의 올해 ‘보건복지전달체계 강화 시범사업’ 공모에 여수, 곡성 등 2개 시·군이 선정됐다고 밝혔다.

보건복지부는 이번 공모로 전국 8개 시·군·구를 선정했으며, 이중 전남에서 2개 시·군이 선정돼 최다 선정의 영예를 안았다.

사업비는 1개 시·군당 총 사업비 5억 8000만 원 범위 내에서 추진되며, 국비는 각각 2억 9000만 원과 도비로 5000만 원이 지원된다.

‘보건복지전달체계 강화 시범사업’은 지자체가 주도적으로 지역 내 복지 문제 해결을 위한 전달체계 개편 계획을 수립하고, 주민들에게 필요한 통합 서비스를 재공해주는 사업이다.

특히 보건복지 원스톱 상담센터 설치를 비롯 민관 협력 종합돌봄서비스 지원을 위한 통합사례관리사 확충 등 이용자 중심의 보건복지서비스가 제공된다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “이번 사업 선정으로 지역주민에게 필요한 건강·주거·돌봄 등 복지서비스를 통합적으로 제공할 수 있게 됐다”며 “사각지대가 최소화될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr