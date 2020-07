'한동훈 불기소' 권고에 정치권 파장…극명하게 갈린 여야

[아시아경제 김혜민 기자] 대검찰청 검찰수사심의위원회가 '검언유착' 의혹 당사자인 한동훈 검사장에 대한 수사중단과 불기소를 권고하면서 정치권으로 파장이 이어지고 있다.

여권 인사들은 수사심의위를 겨냥해 반발한 반면 야당은 여권을 향해 "냉정을 되찾으라"고 공세했다.

수사심의위의 권고 결정이 알려지자 검찰개혁에 강한 목소리를 내왔던 여권 인사들은 일제히 수사심의위를 비난했다.

김남국 더불어민주당 의원은 25일 페이스북에 "피의자 소환 등 아주 기본적인 수사도 하지 않았는데 '수사 중지' 의견이 있을 수 있는 일인가"라며 "지금의 수사심의위는 검찰이 부담되는 사건을 검찰 입맛대로 처리하거나 봐주기를 위한 면피용 기구가 돼버렸다"고 날을 세웠다.

최강욱 열린민주당 대표도 페이스북을 통해 서울중앙지검이 낸 "납득하기 어렵다"는 입장문을 공유했다. 같은당 황희석 최고위원은 "윤석열 검찰총장이 뽑은 사람들은 결국 이렇게 초를 친다"며 "검찰개혁의 방패막이로 쓰이던 수사심의위도 이제는 근본적인 개혁과 수술이 불가피하다"고 주장했다.

반면 김은혜 통합당 대변인은 구두논평을 통해 "수사심의위는 검찰 전횡을 막겠다고 문재인 정부가 만든 장치"라며 "검찰 '개혁' 한다고 본인들이 만들고선 그마저도 입맛에 맞지 않자 '적폐'라며 뱉어내려 하는 것"이라고 비판했다.

같은당 김기현 의원도 26일 자신의 페이스북을 통해 "수사심의위에서 자신들의 입맛에 맞지 않는 결정을 했다고 여권은 일제히 비난하며 심의위 존재이유 자체를 부정하는 '자기부정의 모순'을 또 보여줬다"며 "여권 권력자들이 입술로는 검찰개혁을 외치지만 그 시커먼 속내는 검찰을 권력의 충직한 개로 만들려는 것임을 이제 국민 눈치조차도 보지 않고 대놓고 드러내고 있는 것이 참으로 가증스럽다"고 목소리를 높였다.

정진석 통합당 의원도 자신의 페이스북에 한동훈 검사장이 수사심의위에 출석해 밝힌 입장을 공유하며 수사심의위의 권고 결정에 동조했다.

