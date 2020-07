'어닝서프라이즈' NH투자증권, 3분기도 양호한 실적 전망

[아시아경제 고형광 기자] 대신증권은 26일 "NH투자증권의 2분기 당기순이익이 2305억원으로 전년 동기 대비 114.3% 증가했다"며 "이는 당사 추정치와 컨센서스를 각각 78.5%, 43.8% 상회하는 어닝서프라이즈"라고 평가했다.

박혜진 대신증권 연구원은 "3분기에도 실적은 양호할 전망"이라며 "다만 옵티머스 펀드 관련 배상 금액이 관건이 될 것"이라고 내다봤다.

박 연구원은 "2분기 호실적은 브로커리지 수수료 수익 증가, 상품운용손익 회복에 기인했다"며 "분기 평균 일간 거래대금이 21조9000억원을 기록, 브로커리지 수수료수익이 1679억원으로 전 분기 대비 36.4% 증가했다"고 설명했다.

그는 이어 "1분기 각종 평가손실로 적자였던 상품운용 손익은 글로벌 지수 상승에 따른 ELS관련 손익 회복, 유가증권 평가손실 회복으로 2분기 흑자로 전환돼 실적 개선을 견인했다"고 덧붙였다.

또한 박 연구원은 "신종 코로나바이러스감염증으로 인해 IB영업이 제대로 이뤄지고 있지 않았음에도 불구하고 SK바이오팜, 드림씨아이에스 등 굵직한 딜(Deal)의 주관을 맡았을 뿐만 아니라 다수의 PF딜을 수행하며 채무보증수수료는 전 분기 대비 증가했다"고 전했다.

박 연구원은 "IB관련 수익은 1096억원으로 전 분기와 유사한 수준을 유지했고 향후에도 ECM부문의 빅히트엔터테인먼트, 대한항공 유상증자 및 DCM부문의 다수의 딜이 대기 중"이라고 언급했다.

다만 그는 "DLS 발행 감소에 따라 펀드연계 매출이 감소하고 채권형 펀드 잔고가 축소돼 자산관리 수수료는 감소할 것으로 보인다"고 전망했다.

아울러 "옵티머스 펀드 관련 동사의 판매금액은 4300억원으로 2분기 일부 충당부채로 인식됐고, 기타 영업비용으로 계상됐으며 300억원 내외일 것"으로 추정했다.

