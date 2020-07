한은 "中경기 하반기에도 회복세 예상…美中갈등은 제약요인"

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 중국이 하반기에도 경기 회복세를 이어갈 것으로 예상했다. 미국과 중국간의 갈등은 경기 회복세를 제약할 수 있는 요인으로 꼽았다.

한은은 26일 발표한 '해외경제 포커스'에서 향후 중국 경기를 이같이 전망했다.

중국 국가통계국에 따르면 2분기 중국의 국내총생산(GDP)은 지난해 같은 기간보다 3.2% 증가하면서 플러스(+) 전환했다. 블룸버그 전망치인 -2.4%를 크게 웃돈 결과다. 산업생산(4.4%) 증가세가 이어지는 가운데 고정 투자(-3.1%, 누계기준), 소매 판매(-4.0%) 하락 폭은 둔화했다.

2분기 중 수출은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 세계적 유행에도 플러스(+0.1%)로 전환하며 전 분기(-13.3%) 대비 크게 개선됐다. 제조업 구매관리자지수(PMI)도 3월부터 기준치 50을 웃돌며 기업심리가 개선되고 있다. 5월 중 연 매출 2000만위안 이상 제조업 기업의 영업이익이 전년 동월 대비 6.0% 늘면서 코로나19 발생 후 처음으로 증가 전환했다.

한은은 이를 근거로 "중국 경제는 생산 정상화, 정부의 강력한 부양책, 소비심리 회복에 힘입어 하반기에도 회복세를 이어갈 것"이라고 진단했다. 그러면서 "다만 코로나19 재확산 우려, 홍콩 보안법 통과에 따른 미·중 갈등 심화, 미국 대선 등의 대내외 불확실성이 제약 요인으로 작용할 수 있다"고 덧붙였다.

미국 경제에 대해선 "경제 활동의 점진적 재개와 적극적인 재정·통화 정책으로 일부 실물지표가 완만하게 개선되고 있다"며 "하지만 6월 말 이후 서·남부지역을 중심으로 코로나19가 재확산하면서 경기 회복이 다소 둔화하는 조짐을 보인다"고 판단했다.

그러면서 "추가 재정지원이 늦춰지면 향후 경기 회복에 부정적 영향을 미칠 우려가 있다"고 덧붙였다.

한은에 따르면 미국은 실업수당 600달러 추가 지급이 이달 말, 급여 보호 프로그램 신청이 8월 8일, 학자금 대출 원금·이자 상환 유예가 9월 30일로 끝난다.

