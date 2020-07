코로나19 극복…수출 '온라인 전시관' 확대

중소벤처기업부

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 해외 진출이 어려워진 중소기업의 수출 지원을 위해 기존에 운영하던 온라인 전시관을 확대 개관한다고 26일 밝혔다.

이번 온라인 전시관은 시간과 비용상의 어려움으로 해외 전시회에 직접 참가하지 못하는 중소기업을 위해 중기부가 작년부터 운영해 온 플랫폼이다. 현재 200여개 기업의 400여개 제품이 테마별로 전시되고 있다.

이번 확대 개관은 지난해 성과를 바탕으로 비대면 수출 지원의 확대를 위해 이루어진다. 27일부터 입점 제품을 400여개 업체 600여개 제품 이상으로 확대한다. 최신 기술과 트렌드를 반영한 제품 콘텐츠 제작을 지원하는 등 전시관의 규모와 질이 모두 개선된다.

전시 제품은 해외 수요가 많은 헬스케어, 뷰티, 푸드 등 소비재와 IT, 건축자재, 자동차부품 등 산업재로 나뉘어 선별하고, 품목 특성에 따라 테마별 특별관 형식으로 운영된다.

입점 제품에는 해외 소비자 체험 마케팅 홍보, 인플루언서를 활용한 온라인 쇼케이스, 현지 해외 상담장 전시와 온라인 화상 상담회를 연결한 디지털 시장개척단의 운영 등이 연계 지원된다.

특히 온라인 전시관은 중소기업 수출지원 기관들의 플랫폼과 역량을 공동으로 활용해 합동으로 운영된다. 각 기관이 보유하고 있는 해외 바이어 데이터베이스 활용과 구매자 맞춤형 수요 매칭을 통한 시너지 효과가 기대된다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책과 과장은 "이번 온라인전시관 개관을 통해 포스트 코로나 시대에 대비해 중소기업들의 디지털 무역으로의 전환을 촉진할 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr