서울시민 63% "연말까지 남북관계 긴장상태 유지할 것"

"남북간 철저한 준비 통해 서서히 통일돼야" 54.2%

통일 시기는 '20년 이내'가 25.0%로 가장 높아

[아시아경제 조인경 기자] 서울 시민 10명 가운데 6명은 올 연말까지 남북관계가 긴장 상태를 유지할 것으로 내다봤다. 남북이 '20년 이내'에 통일이 가능할 것이라는 응답은 10명 중 4명, '10년 이내'에 가능하다는 의견은 10명 중 1명 꼴이었다.

서울시가 27일 '정전협정 67주년'을 맞아 이달 10~14일 시민 1000명을 대상으로 남북관계 현안에 대해 설문 조사한 결과를 발표했다.

조사 결과, 올 연말까지 남북관계 전망에 대해 전체 응답자의 79.2%가 '현재의 긴장상태가 유지(63.0%)되거나 악화될 것(16.2%)'이라고 답하는 등 부정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 개선될 것이라는 의견은 15.0%에 불과했다.

남북관계 긴장 완화를 위해 가장 필요한 부분에 대해 응답자의 44.8%는 북한 핵문제 해결을 위해 북미대화가 재개되기를 희망했다. 이어 '남북정상회담 개최(31.8%)', '대북전단 살포 금지법 입법화 및 단속 강화(14.3%)' 등이 뒤를 이었다.

남북관계 개선 및 긴장 완화를 위해 지속적으로 남북교류협력 사업을 추진하는 것이 필요한지에 대해서는 긍정적인 의견이 76.0%(매우 필요 34.6%, 약간 필요 41.4%)로 부정적인 의견(24.0%)를 앞질렀다.

통일에 대한 인식과 관련해서는 '남북간 철저한 준비를 통해 서서히 통일이 돼야 한다'는 의견이 54.2%로 가장 높게 나타났다. '남북한 교류가 자유롭게 이뤄진다면 통일이 필요 없다'는 의견도 30.1%로 뒤를 이었다.

통일이 가능한 시기에 대해서는 지난 해 말 설문조사(25.6%) 결과와 비슷하게 '20년 이내'가 가장 많은 25.0%를 차지했다. 그러나 '10년 이내 가능하다'는 의견은 2019년 19.5%에서 올해는 9.9%로 10%포인트 가까이 줄어들고, 대신 불가능하다는 의견은 17.0%에서 22.7%로 5.7%포인트 더 높게 나타나는 등 통일이 빠른 시일 내 가능하지 않을 것이라는 의견이 높아졌다.

통일 시기와 관련해 연령대별로는 20대와 30대는 '30년 이상'을 각각 31.2%, 28.1%로 가장 많이 응답한 반면 40대, 50대는 '20년 이내'를 각각 30.4%, 35.7%로 가장 많이 응답했다. 특히 20대·30대는 '통일이 불가능하다'는 의견도 25.1%, 26.1% 나와 젊은층의 통일에 대한 인식이 부정적인 것으로 나타났다.

대북전단과 관련해서는 '대북전단 살포를 중단해야 한다'는 의견이 67.4%로 '계속해야 한다(18.6%)'를 앞질렀다. 또 한반도 긴장완화 및 남북관계 개선을 위해 지방자치단체의 역할이 필요한지에 대해서는 '공감한다'는 의견이 58.0%로 '공감하지 않는다(42.0%)'는 의견보다 높았다.

특히, 인도적 차원에서 코로나19 방역을 위해 '서울형 표준방역모델(S-방역)'을 북한에 지원하는 것'에 대해서는 60.3%가 필요하다고 응답했으며, '2032 서울-평양 올림픽 공동유치 추진'에 대해서는 57.1%가 남북관계 개선 및 교류 활성화에 도움이 된다고 생각하는 것으로 나타났다.

황방열 서울시 남북협력추진단장은 "작년과 비교해 한층 불확실해진 남북관계에도 불구하고 코로나19 방역 협력, 2032 서울-평양 올림픽 공동유치 등에 대해서는 긍정적 의견이 부정적 의견보다 높은 것을 확인했다"며 "서울시는 이같은 상황을 적극 반영해 그동안 추진해온 남북교류협력 사업을 계속 추진해 나가겠다"고 설명했다.

이번 조사는 서울시가 한국리서치에 의뢰해 서울 거주 만 19세 이상 69세 이하 성인남녀 1000명을 대상으로 온라인으로 실시했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다.

