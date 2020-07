[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 미래통합당 의원은 26일 박지원 국정원장 후보자 인사청문회에 대해 "증인 한 명도 없는 깜깜이 청문회"라며 "독재시대의 청문회가 됐다"고 비판했다.

하 의원은 이날 페이스북에서 "국정원장은 대한민국의 안보의 총책임자"라며 “그래서 약점이 많은 사람은 국정원장이 될 수 없다”며 이같이 말했다.

하 의원은 “그 약점으로 부당한 요구에 휘둘릴 우려가 크기 때문”이라며 "박 후보자가 국정원장이 될 자격이 있는지 검토하기 위해 통합당에서는 증인과 참고인을 신청했지만 민주당은 거부했다"고 지적했다.

하 의원은 "그나마 유일하게 합의해준 거금 5000만원을 박 후보자에게 개인적으로 꿔준 증인도 출석을 거부했다"며 "말 그대로 깜깜이 인사청문회를 하라는 것"이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr