삼성전자 '더 세리프' 전 세계 유명 브랜드와 캠페인

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,200 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 10,994,535 전일가 54,100 2020.07.24 15:30 장마감 close 라이프스타일 TV '더 세리프'가 전 세계 유명 브랜드와 협업해 27일부터 'What's on The Serif?' 캠페인을 진행한다.

더 세리프는 프랑스 출신 가구 디자이너 '로낭&에르완 부홀렉' 형제가 참여해 2016년 첫 선을 보인 제품으로, 알파벳 'I'자 형태의 독창적 디자인이 특징이다.

과거 브라운관 TV 시대에는 소비자들이 TV 위에 액자나 소품을 올려 놓고 자신만의 개성을 표현했으나, TV 두께가 점점 얇아 지면서 이런 문화는 사라진 지 오래다.

삼성전자는 이 같은 점에 착안한 역발상으로 최근 재조명되고 있는 레트로 감성과 더 세리프의 디자인 특징을 결합한 독특한 캠페인을 실시한다.

패션·뷰티·생활용품·디자인 등 다양한 분야를 대표하는 업체의 제품이나 캐릭터를 더 세리프와 함께 연출하고, 이를 해당 업체의 온라인 계정에서 해시 태그를 붙여 소개한다.

이 캠페인에는 'LEGO(레고)', 'Jo Malone London(조 말론 런던)', 'AMOREPACIFIC(아모레퍼시픽)', 'Heinz(하인즈)', '스티키몬스터랩', 'GoolyGooly(굴리굴리)', 'Alessi(알레시)', 'Callaway Golf(캘러웨이 골프)'가 함께 참여한다.

국내에서는 8월부터 삼성닷컴 사이트를 통해 이 캠페인과 연계한 다양한 소비자 혜택을 선보일 계획이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr