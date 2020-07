거래소, 13개 코스피 상장사 온라인 IR 개최

[아시아경제 오주연 기자]오는 29일 롯데제과를 시작으로 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 8,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,220,735 전일가 8,250 2020.07.24 15:30 장마감 close , 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 22,850 전일대비 400 등락률 -1.72% 거래량 228,270 전일가 23,250 2020.07.24 15:30 장마감 close , 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 25,950 전일대비 300 등락률 -1.14% 거래량 2,374,689 전일가 26,250 2020.07.24 15:30 장마감 close 등 코스피시장에 상장된 13개 기업이 온라인 기업설명(IR)을 진행한다.

한국거래소는 한국IR협의회와 함께 기관 및 전문투자자를 대상으로 '2020년 유가증권시장 온라인 IR'을 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 온라인 IR은 3분기 중 참여를 희망한 상장기업 13곳을 대상으로 실시한다. 코스피시장 상장기업에 대한 IR 지원을 통해 심도있는 기업정보 제공 및 투자 활성화를 도모하기 위해 실시하는 것으로, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 감안해 비대면 온라인 방식으로 진행하기로 했다.

투자자는 개인 컴퓨터나 모바일 기기 등을 이용해 공간 제약 없이 참여할 수 있다.

거래소 측은 "코스피 상장기업의 온라인 IR활동을 상시 지원해 코로나19로 인한 비대면(언택트)시대의 IR 수요에 적극 부응할 계획"이라고 전했다.

