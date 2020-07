국토부, 청년 건축인 지원 위한 '건축설계 인재육성 사업' 참여자 모집

[아시아경제 이춘희 기자] 정부가 청년 건축인의 국제 설계공모 등 다양한 해외 건축 관련 활동 지원에 나선다.

국토교통부는 청년 건축인의 해외 건축 관련 활동을 지원하는 '건축설계 인재육성 사업'의 참여자를 모집한다고 26일 밝혔다.

건축설계 인재육성 사업은 해외 설계사무소 또는 연구기관에서 선진 설계기법을 배울 수 있도록 청년 건축인에게 해외연수 비용을 지원하는 프로그램이다. 지난해부터 시행되어 왔으며 최근 올해 해외연수 지원 참가자를 모집한 바 있다. 올해부터는 사업 프로그램을 다각화해 기존의 해외연수 뿐만 아니라, 국제 설계공모, 해외전시 참여 등 다양한 건축 관련 활동 지원을 추가했다.

신청·접수 기간은 다음달 31일부터 9월11일까지다. 참가자격은 국제적인 건축설계 공모, 행사 등에 참여하는 개인 또는 팀이다. 국내 및 해외 대학(원)의 건축 관련 학과 3학년 이상 또는 졸업 후 10년 이내, 건축사 자격을 취득한 지 7년 이내인 청년 건축인 요건을 갖춘 사람이 1인 이상 포함돼야 한다.

국토부는 활동계획서와 포트폴리오 등 제출한 서류에 기초해 청년 건축인 역량, 활동 프로그램 우수성, 활동계획 등을 평가한 후 약 20팀을 선발할 계획이다. 활동 프로그램 유형에 따라 팀당 최대 2000만 원까지 지원이 이뤄진다. 청년 건축인에게는 왕복항공료·훈련비를 지원하고, 팀에게는 작품 설치비·장소 임차료 등 행사운영비를 실비 또는 정액으로 지원한다.

공고는 오는 30일 예정이다. 이후 응모요령 등 자세한 내용은 인재육성사업 누리집)에서 확인할 수 있다. 국토부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 추이를 면밀하게 주시해 활동시작 시기, 활동 국가 등에 대하여 신중히 검토해 사업을 추진하겠다고 설명했다.

김상문 국토부 건축정책관은 "국제적 역량을 가진 우수한 설계인력을 양성할 수 있도록 정부차원의 지원 방안을 지속적으로 강구하고 있다"며 "이러한 노력의 일환으로 기존 해외연수 지원과 더불어 이번 모집하는 다양한 건축 관련 활동에 대해서도 폭넓게 지원할 예정이니 청년 건축인들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

