"나 혼자 먹고 잔다"…‘혼캠핑족’ 위한 간편 식재료 인기 '↑'

[아시아경제 최신혜 기자] 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 여름휴가가 ‘비대면형’으로 변화하고 있다. 특히 캠핑은 대면 접촉이 많은 도심을 벗어나 자동적으로 사회적 거리두기를 실천할 수 있어 이번 여름휴가의 대세로 떠오르고 있다. 젊은 층 사이에서는 특히 ‘혼캠핑(혼자 하는 캠핑)’이 트렌드로 부상 중이다. 25일 식음료업계에 따르면 혼캠핑에 ‘혼확행(혼자지만 확실한 행복)’을 줄 다양한 제품이 소비자들의 눈길을 끌고 있다.

나홀로 캠핑 술상에 맥주가 아닌 시원한 청량감을 원한다면 색다른 콘셉트의 강 탄산 막걸리 ‘아띠’로 기분을 내보자. 배상면주가 포천LB의 아띠는 로켓발사주 콘셉트로 만들어진 천연 강 탄산 막걸리다. 포천에서 재배한 쌀로 빚었으며 누룩의 자연 발효로 생기는 천연 탄산 특유의 강한 청량감과 깔끔한 맛이 특징이다. 450㎖의 용량에 알코올 도수 6도로 부담 없이 즐기기 좋으며, 냉장고 기준 5℃에서 가장 강한 탄산을 느낄 수 있다. 제품 패키지는 우주를 연상케 하는 라벨 디자인과 강한 탄산으로 인해 막걸리가 발사되는 게이지를 확인할 수 있도록 한 옆면 디자인으로 재미 요소를 더했다. 제품은 네이버 푸드윈도 전통주 섹션, 네이버 스토어팜, 홈술닷컴 등의 온라인몰에서 구입 가능하며, 가격은 3병에 1만6500원이다.

혼자 가는 캠핑에 바비큐 장비가 부담이라면 간단히 굽는 것만으로도 바비큐의 맛을 내줄 롯데푸드 ‘의성마늘 직화양념구이’가 좋은 선택이다. 의성마늘 직화양념구이는 국내산 돼지고기와 의성마늘로 맛을 낸 제품으로, 진한 갈비 양념을 발라 오븐에서 한 번 구운 뒤 이를 직화로 한 번 더 구워 보다 풍부한 육즙과 불향 가득한 맛을 살린 고기구이다. 제품 표면에는 석쇠에서 구운 듯한 격자 형태의 홈을 내 양념이 더 잘 배도록 했다. 밥반찬, 안주, 간식으로 모두 활용 가능하며 쉽고 간편하게 바비큐 맛을 즐길 수 있는 것이 특징이다. 260g 제품 하나가 130g 소포장 2팩으로 구성돼 필요한 만큼 즐기기 쉽게 했다.

캠핑 장소로 이동 중 출출할 때나 간식이 필요할 때, 맛과 영양을 담은 간단한 곡물 바도 제격이다. 청과브랜드 돌코리아는 구운 곡물과 건과일로 만든 ‘올라이트 뮤즐리바’를 선보였다. 제품은 바삭하게 구운 귀리에 엄선된 건과일과 꿀을 넣어 맛과 영양의 밸런스를 고려했으며, 휴대와 보관이 용이한 바 형태로 제작돼 간편하고 든든하게 영양을 채울 수 있도록 했다. ‘크랜베리’, ‘5가지 건과일’, ‘5가지 숲 속 과일’ 3종으로 구성됐으며, 전국 대형 할인점 및 편의점에서 구매할 수 있다.

