210가구에 10만원 상당 8종 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 관내 저소득층 210가구에 10만원 상당 여름용품을 지원했다고 25일 밝혔다. 이번 사업은 경북사회복지공동모금회와 울진군지역사회보장협의체 주관으로 진행됐다.

이날 배분된 여름용품은 쿨매트, 인견이불, 덴탈마스크 등 8종으로 구성됐다. 10개 읍·면 지역사회보장협의체에서 대상 가구를 방문해 직접 전달했다.

전병호 민간공동위원장은 "관내 어려운 이웃들이 이번 지원사업을 통해 좀 더 시원한 여름을 보낼 수 있기를 바라며, 복지사각지대 해소에 최선을 다하겠다"고 했다.

전찬걸 군수는 "코로나19 장기화로 더욱 힘들게 생활하고 있을 지역 내 어려운 이웃들이 안전하고 건강한 여름을 보낼 수 있기 바란다"며 "앞으로도 민관협력을 통해 지역 내 나눔 활동을 적극적으로 펼치겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr