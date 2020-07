미중 갈등 고조…휴스턴 중국 총영사관 철수

[아시아경제 임온유 기자] 중국이 미국으로부터 폐쇄 요구를 받은 휴스턴 주재 총영사관에서 철수했다.

24일(현지시간) 미국 휴스턴 클로니클에 따르면 중국 총영사관은 미국이 요구한 퇴거 시한인 이날 직원들을 철수시키고 영사관을 폐쇄했다. 다만 중국 정부는 휴스턴 총영사관 폐쇄를 공식 발표하지 않았다.

미국 정부는 이날 휴스턴 주재 총영사관 폐쇄 이후 영사관을 곧바로 접수했다. 미 국무부 소속 관리들로 추정되는 사람들은 이날 오후 4시 40분께 영사관 건물 앞에 도착해 뒷문을 강제로 열고 진입했다. 휴스턴 크로니클은 "미국 관리들이 휴스턴의 중국 영사관을 인수했다"고 보도했다.

미국 주요 외신도 "미국 정부의 폐쇄 명령이 발효된 이후 미국 관리로 보이는 남성 일행이 휴스턴 주재 중국 영사관에 들어갔다"고 전했다.

미국은 앞선 지난 21일 휴스턴 주재 중국 총영사관을 스파이 활동과 지식 재산권 절도의 근거지로 지목하고, 72시간 이내에 폐쇄할 것을 요구한 바 있다. 휴스턴 총영사관은 미국과 중국이 외교 관계를 맺은 1979년 중국이 미국에 처음 개설한 영사관이다.

