[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 함소원의 남편 진화가 멋진 비주얼을 과시했다.

함소원의 시어머니 함진마마는 24일 자신의 인스타그램에 "아들"이라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에는 촬영 준비 중인 진화의 모습이 담겨있다.

스태프에게 의상 검사를 받고 있는 진화는 오뚝한 콧날과 뚜렷한 이목구비를 과시하고 있다.

한편 함진마마는 진화 함소원 부부와 함께 현재 TV CHOSUN '아내의 맛'에 출연하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr