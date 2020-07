전북도교육청, 민·관 교육거버넌스위원회 구성 교육협력 강화

교육정책 수립, 민주·전문성 높여

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북도교육청이 민·관 교육협력을 강화키 위해 새로운 교육거버넌스위원회를 구성한다.

24일 도교육청은 ‘전라북도 교육거버넌스위원회’를 구성·운영해 교육정책 수립의 민주·전문성을 높이겠다고 밝혔다.

이번에 구성할 교육거버넌스위원회는 지역사회와 소통·협력을 통해 실효성 있는 협력기반을 구축키 위함으로 지난해 제정된 ‘전라북도 교육거버넌스 구축 및 활성화에 관한 조례’에 근거하고 있다.

교육거버넌스위원회는 전북도교육청과 전북도청, 전북도의회, 교육지원청과 기초자치단체, 그 밖에 도내 소재 기관 및 민간단체 등과의 교육발전을 위한 협의체다.

새롭게 구성되는 교육거버넌스위원회는 학생·학부모·주민의 교육복지 개선을 기본 방향으로 삼아 일반 자치와 연계를 강화하고 지역사회 구성원 참여 범위를 확대했다.

위원들 임기는 오는 9월 1일부터 2년간이며 당연직 3명, 전북도청과 기초자치단체 공무원 위원 5명, 도의회 추천 위원 3명, 공개모집 위원 11명, 시민단체 추천 위원 18명 등 총 40명으로 구성된다.

공개모집 위원은 오는 29일부터 14개 시·군의 인구구성 비율에 따라 전주 3명, 익산 2명, 군산 2명, 정읍고창·남원임실순창·김제부안·완주진안무주장수 각각 1명씩 선정한다.

도교육청 관계자는 “교육거버넌스 도입을 위해 실효성 확보 방안을 강구해 왔다”면서 “교육과 관련된 사안들을 해결하는 창구 역할을 확대해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr