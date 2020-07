중국, 청두 미국 영사관 72시간내 폐쇄 요구

[아시아경제 정동훈 기자] 중국이 24일 쓰촨성 청두 주재 미국 총영사관 폐쇄를 요구하고 나섰다. 미국의 휴스턴 주재 중국 총영사관 폐쇄 조치에 맞선 것이다.

중국 외교부는 이날 주중 미국대사관에 "중국은 청두 주재 미국 총영사관의 설립과 운영 허가를 철회한다"며 "청두 총영사관의 모든 업무와 활동을 중지해야 한다"고 통지했다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "청두 주재 미국 총영사관 직원들이 신분에 맞지 않은 활동을 하면서 중국 내정에 간섭하고 중국의 안보 이익을 해쳤다"고 비난했다.

중국 공산당 기관지인 인민일보의 자매지인 환구시보의 후시진 총편집인도 중국이 이날 청두 영사관 폐쇄 방침을 통보했으며 "폐쇄 기한은 72시간 뒤인 27일 오전 10시"라고 밝혔다.

중국 외교부는 앞서 성명에서 "7월 21일 미국은 일방적으로 (중국을) 도발했다"며 "중국은 휴스턴 주재 중국 총영사관의 폐쇄를 돌연 통지했다"고 강조했다.

그러면서 "이는 국제법과 국제관계 기본 준칙, 중미 영사조약 규정을 심각하게 위반한 것"이라며 "또 중미 관계를 심각히 훼손한 것"이라고 지적했다.

