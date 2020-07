◇ 4급 승진

▲민원봉사실장 안상만 ▲미래전략실장 정영성

◇ 5급 승진

▲가족행복과장 직무대리 백정남 ▲엑스포추진 TF팀장 박화숙

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr