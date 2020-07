선제적 긴급 위기가정 피해 아동 발굴 등

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북지방경찰청과 세이브더칠드런이 손잡고 아동 학대와 범죄 피해자 등 사회적 약자 보호·지원을 위해 나섰다.

24일 전북경찰청은 세이브더칠드런 서부지부와 업무협약을 맺고 학대 피해 아동의 경제적 지원 및 보호 연계, 사회적 약자 보호·지원 등을 공동 협력키로 했다고 밝혔다.

이번 협약을 계기로 두 기관은 코로나19 장기화 등으로 외부에 드러나지 않는 긴급 위기가정의 피해 아동을 발굴하고 선제적 보호·지원 활동을 추진해 나간다.

조용식 청장은 “이번 협약이 우리 지역 아동의 건강한 성장에 많은 도움이 될 것으로 기대한다”면서 “앞으로도 지역사회와 지속적으로 소통하며 아동이 안전한 전북을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

