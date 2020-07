[아시아경제 김혜민 기자] 정세균 국무총리는 24일 부산 집중호우 피해와 관련해 "매우 유감스럽다"며 "정부로서는 법과 제도가 허용하는 한 모든 노력을 다할 것"이라고 말했다.

정 총리는 이날 국회 대정부질문에서 '부산을 특별재난지역으로 즉각 지정하는 방안을 검토해달라'는 하태경 미래통합당 의원의 질의에 이 같이 답했다.

그는 "옛날에는 특별재난지역 선정 절차가 까다롭고 힘들었는데 최근 들어서는 조금 현실화됐다"며 "지난번 대구 코로나19가 아주 심각했을 때는 감염병과 관련해 최초로 했고, 자연재해 같은 경우에는 항상 준비하고 있다"고 말했다.

이어 윤종인 행정안전부 차관이 나와 "진영 행안부 장관이 현장가서 피해상황을 점검하고 있다"며 "특별재난지역 선포는 피해상황과 지자체의 건의를 받아서 작업을 할 수 있을 것이다. 최대한 빨리 하겠다"고 말했다.

